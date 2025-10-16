Ağrı'da 51 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi: 5 zanlı tutuklandı

Ağrı'da bir otomobilde bavul ve çanta içinde 51 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu bulundu; 5 şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 11:13
Ağrı'da 51 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi: 5 zanlı tutuklandı

Ağrı'da 51 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Operasyon detayları

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda il merkezinde takip edilerek durdurulan bir otomobilde, narkotik dedektör köpeği desteğiyle yapılan aramada bir bavul ve çanta içerisinde 51 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltılar ve yargılama

Araçtaki 2 şüpheli ile organizatör olduğu değerlendirilen ve Van'da yaşayan 3 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ağrı'da bir otomobilde bavul ve çanta içerisinde 51 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, olaya ilişkin 5 şüpheli tutuklandı.

Ağrı'da bir otomobilde bavul ve çanta içerisinde 51 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, olaya ilişkin 5 şüpheli tutuklandı.

