Ağrı'da 53 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Ağrı'da yasa dışı yolla ülkeye giren 53 düzensiz göçmen, jandarma denetimleri sonucunda yakalandı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 16:59
Ağrı'da 53 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Ağrı'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Ağrı'da, yasa dışı yollarla yurda giren 53 düzensiz göçmen, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekipler, düzensiz göçle mücadele amacıyla 53 düzensiz göçmenin tespit edildiği geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi.

Denetim Detayları

55 tim ve 211 personelin görev aldığı operasyon kapsamında, 7 bin 126 kişi ile 336 araç sorgulandı. Yapılan denetimlerde yalnızca düzensiz göçmenler değil, ayrıca farklı suçlardan aranan 22 kişi de yakalandı. Operasyonda ele geçirilen diğer bir önemli malzeme ise 5 bin 164 gümrük kaçağı botoks ilacı oldu.

Bu tür denetimlerin, düzensiz göçle mücadelenin bir parçası olduğu vurgulanırken, İl Jandarma Komutanlığı'nın bölgedeki güvenliği sağlamaya yönelik faaliyetlerine devam edeceği bildirildi.

Ağrı'da yasa dışı yollarla yurda giren 53 düzensiz göçmen yakalandı. Denetimde ayrıca farklı...

Ağrı'da yasa dışı yollarla yurda giren 53 düzensiz göçmen yakalandı. Denetimde ayrıca farklı suçlardan aranan 22 kişi ile 5 bin 164 gümrük kaçağı botoks ilacı da ele geçirildi.

Ağrı'da yasa dışı yollarla yurda giren 53 düzensiz göçmen yakalandı. Denetimde ayrıca farklı...

Ağrı'da yasa dışı yollarla yurda giren 53 düzensiz göçmen yakalandı. Denetimde ayrıca farklı suçlardan aranan 22 kişi ile 5 bin 164 gümrük kaçağı botoks ilacı da ele geçirildi.

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