Ağrı'da 8 Ton 510 Litre Kaçak Motorin Ele Geçirildi

Ağrı'da Kaçak Motorin Operasyonu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, baraka tarzı bir yapıda 8 ton 510 litre kaçak motorin ele geçirildi.

Valilikten gelen açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalar yürüttü. Bu kapsamda, C.K.'ye ait baraka tarzı yapıda ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda kaçak motorin bulundu.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, baraka tarzı bir yapıda 8 ton 510 litre kaçak motorin ele geçirildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, baraka tarzı bir yapıda 8 ton 510 litre kaçak motorin ele geçirildi.