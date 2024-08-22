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Ağrı'da AFAD Ekipleri Oğlakları Kurtardı

Eleşkirt'te kayalıklarda mahsur kalan 3 oğlak, AFAD tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 20:47
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 20:52
Ağrı'da AFAD Ekipleri Oğlakları Kurtardı

Ağrı'daki Oğlak Kurtarma Operasyonu

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde yaşanan ilginç bir olayda, kayalıklarda mahsur kalan 3 oğlak, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kurtarma Süreci

Olay, ilçeye bağlı Dalkılıç köyü'nde meydana geldi. Köylüler, oğlakların kayalıklarda mahsur kaldığını fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Bölgeye yönlendirilen AFAD ekipleri, olay yerine ulaştıklarında derhal kurtarma çalışmalarına başladı. Halatlarla kayalıklara tırmanan ekipler, oğlakları güvenli bir şekilde aşağıya indirdikten sonra sahiplerine teslim etti.

Bu başarılı kurtarma operasyonu, AFAD'ın hayvanların da güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 3 oğlak, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 3 oğlak, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

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