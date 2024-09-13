Ağrı'da Ailelerinin Anısına Yeni Bir Okul Açıldı

Ağrı'da hayırsever bir aile, babaları adına yaptıkları ilkokulu açarak eğitimde yeni bir sayfa araladı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 14:12
Ağrı'da Ailelerinin Anısına Yeni Bir Okul Açıldı

Ağrı'da Eğitimde Yeni Bir Adım

Ağrı'nın kalbinde, hayırsever bir ailenin katkılarıyla 16 derslikli bir ilkokul açıldı. Merkezde yapılan törenle, İsmail Atik İlkokulu'nun kapıları çocuklara açıldı.

Törenle Açılışı Gerçekleşti

İş adamı Volkan Atik ve ailesinin öncülüğünde inşa edilen okulun açılışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlamış, ardından coşkulu halk oyunları sergilendi.

Vali Koç'un Açıklamaları

Vali Mustafa Koç, açılışta yaptığı konuşmada, "Bu okulun kapısından içeriye adım atan her çocuğumuz, Türkiye’nin aydınlık geleceğine atılmış birer umut ışığıdır." diyerek eğitime yapılan yatırımların önemini vurguladı.

Volkan Atik'ten Duygusal Mesaj

Volkan Atik, doğdukları evin bahçesine okul yaptırmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Rahmetli babası İsmail Atik'in eğitim konusuna verdiği önemi hatırlatarak, "Bu okulda da değerli öğrencilerin yetişeceğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

Bakanlık ve Protokol Katılımı

Bülent Çiftçi, Milli Eğitim Bakanlığı adına katılarak, Atik ailesinin eğitim alanında büyük bir başarıya imza attığını belirtti. Açılışta duanın ardından kurdele kesildi ve il protokolü sınıfları ziyaret ederek öğrencilere hediyeler verdi.

Programa, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, vali yardımcıları, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ağrılı hayırsever ailenin, evlerinin bahçesine babaları adına yaptırdığı 16 derslikli ilkokul...

Ağrılı hayırsever ailenin, evlerinin bahçesine babaları adına yaptırdığı 16 derslikli ilkokul törenle açıldı.

Ağrılı hayırsever ailenin, evlerinin bahçesine babaları adına yaptırdığı 16 derslikli ilkokul...

Ağrılı hayırsever ailenin, evlerinin bahçesine babaları adına yaptırdığı 16 derslikli ilkokul törenle açıldı.

Ağrılı hayırsever ailenin, evlerinin bahçesine babaları adına yaptırdığı 16 derslikli ilkokul...

Ağrılı hayırsever ailenin, evlerinin bahçesine babaları adına yaptırdığı 16 derslikli ilkokul törenle açıldı.

Ağrılı hayırsever ailenin, evlerinin bahçesine babaları adına yaptırdığı 16 derslikli ilkokul...

Ağrılı hayırsever ailenin, evlerinin bahçesine babaları adına yaptırdığı 16 derslikli ilkokul törenle açıldı.

Ağrılı hayırsever ailenin, evlerinin bahçesine babaları adına yaptırdığı 16 derslikli ilkokul...

Ağrılı hayırsever ailenin, evlerinin bahçesine babaları adına yaptırdığı 16 derslikli ilkokul törenle açıldı.

Ağrılı hayırsever ailenin, evlerinin bahçesine babaları adına yaptırdığı 16 derslikli ilkokul...

Ağrılı hayırsever ailenin, evlerinin bahçesine babaları adına yaptırdığı 16 derslikli ilkokul törenle açıldı.

Ağrılı hayırsever ailenin, evlerinin bahçesine babaları adına yaptırdığı 16 derslikli ilkokul...

Ağrılı hayırsever ailenin, evlerinin bahçesine babaları adına yaptırdığı 16 derslikli ilkokul törenle açıldı.

Ağrılı hayırsever ailenin, evlerinin bahçesine babaları adına yaptırdığı 16 derslikli ilkokul...

Ağrılı hayırsever ailenin, evlerinin bahçesine babaları adına yaptırdığı 16 derslikli ilkokul törenle açıldı.

Ağrılı hayırsever ailenin, evlerinin bahçesine babaları adına yaptırdığı 16 derslikli ilkokul...

Ağrılı hayırsever ailenin, evlerinin bahçesine babaları adına yaptırdığı 16 derslikli ilkokul törenle açıldı.

Ağrılı hayırsever ailenin, evlerinin bahçesine babaları adına yaptırdığı 16 derslikli ilkokul...

Ağrılı hayırsever ailenin, evlerinin bahçesine babaları adına yaptırdığı 16 derslikli ilkokul törenle açıldı.

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