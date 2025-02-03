Ağrı'da Asayiş ve Güvenlik Toplantısı: Terörle Mücadelede 61 Operasyon

Ağrı'da Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Düzenlendi

Ağrı Valisi Mustafa Koç, "Asayiş ve Güvenlik Toplantısı"nda ocak ayında gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonları hakkında önemli bilgiler paylaştı. Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kipler ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar da katıldı.

Terörle Mücadelede Kararlılık

Vali Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, valiliğin koordinasyonunda güvenlik güçlerinin terör örgütlerine karşı kararlı ve etkili bir şekilde çalıştığını vurguladı. Ocak ayında il genelinde 61 operasyon düzenlendiğini belirten Koç, bu operasyonlar sonucunda 7 şahıs hakkında adli işlem yapıldığını, 2 şahsın tutuklandığını ve 4 şahsın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını ifade etti.

Koç, operasyonlar sırasında mağara içinde tuzaklanmış EYP tespit edildiğini ve bu sayede PKK/KCK terör eyleminin önlendiğini aktardı.

Asayiş Verilerinin İyileşmesi

Vali Koç, ildeki asayiş durumunun iyileştiğini ve ruhsatsız silah ile silah kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 11 silahın ele geçirildiğini belirtti. Ayrıca, 43 uyuşturucu olayına müdahale edilmiş ve 50 kişi hakkında adli işlem yapıldığını, bunlardan 4'ünün tutuklandığını kaydetti.

Düzensiz Göçle Mücadele

Vali Koç, ildeki düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı konusuna da değinerek, bu sorunların güvenliği tehdit ettiğini ifade etti. 31 göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti operasyonu gerçekleştirilmiş, bu operasyonlar sonucunda 7 şahıs tutuklanmış ve 10 araca el konulmuştur.

Ayrıca, ilde mevcut olan 4 mobil göç noktası bulunduğunu, toplamda 133 kişiye kimlik denetimi yapıldığını ve 5 düzensiz göçmen tespit edildiğini vurguladı. Ağrı'da geçici koruma altında 825 Suriye uyruklu göçmen bulunduğu bilgisini de ekledi.