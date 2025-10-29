Ağrı'da Asmin'in Atatürk ve Bayrak Sevgisi MOBESE'ye Yansıdı

Ağrı'da öğrenci Asmin Erdem'in Atatürk Anıtı önünde sergilediği davranışlar MOBESE kameralarına yansıdı. Kamuoyunda ilgi gören görüntüler sonrası İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

MOBESE'ye Yansıyan Anlar

Abide Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda, "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" yazılı alanı eliyle silen Asmin Erdem, ardından asker selamı verdi. Erdem, valilik çelenginin üzerindeki ay-yıldızlı Türk bayrağını da öpüp selamladı. Tüm bu anlar MOBESE kameralarınca kaydedildi.

Emniyetin ve Müdürün Tepkisi

MOBESE görüntülerini fark eden İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, küçük kızın kimliğini tespit ederek ailesine ulaştı. Ardından İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, Asmin ve ailesini makamında kabul ederek öğrenciyi kutladı ve kendisine çeşitli hediyeler verdi.

Önder'in sözleri: "Bayrak, Atatürk, devlet ve millet sevgisi hepimiz için çok önemlidir. Hepimizi çok duygulandırdın."

Ağrı'da, öğrenci Asmin Erdem Atatürk Anıtı'nı silerek çelenk üzerindeki ay-yıldızlı bayrağı öpüp selam verdi. İl Emniyet Müdürü Göksel Önder (solda), Asmin Erdem (sağda) ve ailesini makamında kabul ederek kutladığı öğrenciye çeşitli hediyeler verdi.