Ağrı'da Av Kotası Aşımına 128 Bin Lira Ceza

Ağrı'da av kotasını aşan üç avcıya toplamda 128 bin lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 11:13
Ağrı'da Av Kotası Aşımına 128 Bin Lira Ceza

Ağrı'da Av Kotası Aşımına Yüksek Ceza

Ağrı'da av kotasını aşan 3 avcıya 128 bin lira ceza uygulandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 13. Bölge Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte kaçak avcılarla mücadele için yürütülen koruma ve kontrol faaliyetlerinin sürdüğünü duyurdu.

Denetimlerde Üç Avcı Tespit Edildi

Ağrı DKMP ekipleri, kentin çeşitli yerlerinde gerçekleştirdikleri denetimlerde, av kotasını aşan 3 avcıyı tespit etti. Ekipler, bu avcılara kota aşımından dolayı toplamda 128 bin lira ceza uyguladı.

Bu olay, avcılık kurallarına uyulmasının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor ve doğanın korunması adına atılan adımları destekliyor.

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