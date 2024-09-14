Ağrı’da Ayçiçeği Hasadı Başladı

Ağrı'nın Ayçiçeği Hasat Dönemi

Devlet destekleri ile geniş alanlarda ekimi yapılan çerezlik ayçiçeği hasadı, yaklaşık 1,5 ay sürecek. Bu süreçte Ayçiçekleri kurutulup işlenmek üzere hazırlanmaktadır.

Şanlıurfalı Tarım İşçilerinin Çalışmaları

Ağrı Ovası'ndaki zengin su kaynaklarından faydalanarak yetiştirilen çerezlik ayçiçeği, Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik işçiler tarafından hasat edilmektedir. Bu yıl, 34 bin dekarlık alanda ekimi yapılan ayçiçekleri için çiftçiler yoğun bir bakım süreci geçirdi. Şanlıurfa'dan gelen işçiler, tarlalarda çadır kurarak hasada başlamışlardır.

İşçi Kadınların Rolü

Sabahın erken saatlerinde gruplar halinde çalışan işçiler, oraklarla kestikleri ayçiçeklerini kurutmak üzere hazırlıyor. Gün boyu süren açık hava çalışmalarında, işçilerin yemekleri aile üyeleri tarafından ateşte pişirilmektedir.

Çekirdeklerin İşlenmesi ve Dağıtımı

Hasat süreci yaklaşık bir ay daha devam edecek. Biçerdöver ile toplanan çekirdekler, traktör römorklarına boşaltılarak brandalar üzerine serilmekte ve güneş altında kurutulmaktadır. Kurutulan çekirdekler, çuvallara konulup Kahramanmaraş'ta bulunan eleme tesislerine taşınmaktadır.

Çiftçilerin Görüşleri

Çiftçi Selim Tanrıverdi, 2000 dekarda ayçiçeği üretimi gerçekleştirdiklerini belirtirken, bu ürün için Ağrı'nın elverişli iklim şartlarına sahip olduğunu ifade etti. Tanrıverdi, "Üretim güzel gidiyor. Çok zor bir meslek, fakat bu işten keyif alıyoruz." dedi.

Mevsimlik İşçilerin Hikayeleri

Mustafa Kaya, 30 kişilik aile grubu ile birlikte tarlalarda çalıştıklarını ve yaz aylarında farklı ürünler için farklı illerde bulunduklarını sözlerine ekledi. Yıllardır bu şekilde çalıştığını belirten İslim Kaya ise, "Mecburen çalışıyoruz ve kimseye muhtaç olmadan yaşamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. Ekonomik zorluklara rağmen emekçi olarak tarlalarda yer almaktan onur duyduklarını vurguladılar.

Zengin su kaynaklarına sahip Ağrı Ovası'nın binlerce dönümlük tarlalarında yetiştirilen çerezlik ayçiçeği, Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik tarım işçileri tarafından hasat ediliyor.

Zengin su kaynaklarına sahip Ağrı Ovası'nın binlerce dönümlük tarlalarında yetiştirilen çerezlik ayçiçeği, Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik tarım işçileri tarafından hasat ediliyor.

Zengin su kaynaklarına sahip Ağrı Ovası'nın binlerce dönümlük tarlalarında yetiştirilen çerezlik ayçiçeği, Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik tarım işçileri tarafından hasat ediliyor.

Zengin su kaynaklarına sahip Ağrı Ovası'nın binlerce dönümlük tarlalarında yetiştirilen çerezlik ayçiçeği, Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik tarım işçileri tarafından hasat ediliyor.

Zengin su kaynaklarına sahip Ağrı Ovası'nın binlerce dönümlük tarlalarında yetiştirilen çerezlik ayçiçeği, Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik tarım işçileri tarafından hasat ediliyor.

Zengin su kaynaklarına sahip Ağrı Ovası'nın binlerce dönümlük tarlalarında yetiştirilen çerezlik ayçiçeği, Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik tarım işçileri tarafından hasat ediliyor.

Zengin su kaynaklarına sahip Ağrı Ovası'nın binlerce dönümlük tarlalarında yetiştirilen çerezlik ayçiçeği, Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik tarım işçileri tarafından hasat ediliyor.

Zengin su kaynaklarına sahip Ağrı Ovası'nın binlerce dönümlük tarlalarında yetiştirilen çerezlik ayçiçeği, Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik tarım işçileri tarafından hasat ediliyor.

Zengin su kaynaklarına sahip Ağrı Ovası'nın binlerce dönümlük tarlalarında yetiştirilen çerezlik ayçiçeği, Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik tarım işçileri tarafından hasat ediliyor.

Zengin su kaynaklarına sahip Ağrı Ovası'nın binlerce dönümlük tarlalarında yetiştirilen çerezlik ayçiçeği, Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik tarım işçileri tarafından hasat ediliyor.

Zengin su kaynaklarına sahip Ağrı Ovası'nın binlerce dönümlük tarlalarında yetiştirilen çerezlik ayçiçeği, Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik tarım işçileri tarafından hasat ediliyor.

Zengin su kaynaklarına sahip Ağrı Ovası'nın binlerce dönümlük tarlalarında yetiştirilen çerezlik ayçiçeği, Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik tarım işçileri tarafından hasat ediliyor.

Zengin su kaynaklarına sahip Ağrı Ovası'nın binlerce dönümlük tarlalarında yetiştirilen çerezlik ayçiçeği, Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik tarım işçileri tarafından hasat ediliyor.

Zengin su kaynaklarına sahip Ağrı Ovası'nın binlerce dönümlük tarlalarında yetiştirilen çerezlik ayçiçeği, Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik tarım işçileri tarafından hasat ediliyor.

Zengin su kaynaklarına sahip Ağrı Ovası'nın binlerce dönümlük tarlalarında yetiştirilen çerezlik ayçiçeği, Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik tarım işçileri tarafından hasat ediliyor.

Zengin su kaynaklarına sahip Ağrı Ovası'nın binlerce dönümlük tarlalarında yetiştirilen çerezlik ayçiçeği, Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik tarım işçileri tarafından hasat ediliyor.