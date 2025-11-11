Ağrı’da Ayçiçeği Tarlasındaki Traktör Kazasında 14 Yaşındaki Nursefa Hayatını Kaybetti

Ağrı’da ayçiçeği tarlasındaki kaza: 14 yaşındaki Nursefa yaşamını yitirdi

Olayın ayrıntıları

Ağrı il merkezine bağlı Aşkale Köyü'nde, ayçiçeği hasadı sırasında meydana gelen feci kazada 14 yaşındaki Nursefa Samur hayatını kaybetti.

Tarım işçiliği yapan ailesiyle birlikte köye hasada giden genç kız, hasat sırasında traktöre bağlı biçerdöverin altında kaldı. Olayı fark eden diğer tarım işçileri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Nursefa Samur kurtarılamadı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından genç kızın cansız bedeni otopsi için Ağrı Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

