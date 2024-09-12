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Ağrı'da Bal Hasadı Tamamlandı

Ağrı'da 550 arıcı, 70 bin kovanda zorlu bal hasadını başarılı bir şekilde bitirdi. Üretimin detayları ve yerel balın kalitesi ortaya kondu.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 13:34
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 13:34
Ağrı'da Bal Hasadı Tamamlandı

Ağrı'da Bal Hasadı Tamamlandı

Ağrı'da, zengin bitki örtüsü ve elverişli iklim sayesinde arıcıların bal üretiminde zorlu bir dönem geride kaldı. İl genelinde 300 yerli ve 250 gezginci arıcı olmak üzere toplam 550 arıcı, 70 bin kovan ile bal hasadını tamamladı.

Arıcıların Zorlu Mesaisi

Mayıs ayında başlayan arı bakım süreci, Ağustos ayının ortalarında unutulmaz bir zorlukla sona erdi. Yüksek rakımlı yayla ve köylerde, yerli arıcıların yanı sıra Karadeniz Bölgesi’nden gelen arıcılar, kovanlarındaki balı elde etmek için gece gündüz çalıştı.

Doğal Bal Üretiminde Zorluklar

Taşlıçay ilçesinde bulunan Aşağı Toklu köyündeki arıcılardan Halit Aldemir, arıcılığa hobi olarak başladığını fakat zamanla bu işin tutkusunu benimsediğini belirtiyor. Aldemir, doğal bal ürettiklerini vurgularken, "Piyasada doğal bal ürettiğimizi anlatmakta zorlanıyoruz. İnsanlar her yerde doğal bal satıldığını düşünerek bizim ürünlerimizi de aynı kefeye koyuyor,” diyerek mevcut piyasa düzenine dikkat çekti.

Aldemir, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim ürettiğimiz bal tamamen doğaldır. Bunu tüketenlerin bunu şifa niyetine tüketmesi gerekiyor. Piyasada 60-70 liraya satılan ballarla bizim balımızı kıyaslıyorlar. Bu, en büyük sıkıntımız. Kendimizi anlatmaya çalışsak da durum çok zor.”

Kaliteli Üretim İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Arıcı Hikmet Hanbaba ise, daha kaliteli bal üretmek amacıyla yoğun bir çalışma sezonu geçirdiklerini ifade etti. Yılın bu döneminde yoğunlaşan arz ve talep dengesi ise arıcıların gelecekteki üretimlerini doğrudan etkiliyor.

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