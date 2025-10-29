Ağrı'da Balık Gölü yakınında karda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Ağrı'da Balık Gölü yakınında 2 kişi kurtarıldı
Olay Yeri
Ağrı'da yüksek rakımlı Balık Gölü mevkisinde, Doğubayazıt ilçesine bağlı Bezirhane köyü ile Balık Gölü arasındaki bölgede içinde 2 kişi bulunan araç kara saplandı.
Kurtarma Operasyonu
Mahsur kalanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri ile Taşlıçay İlçe Jandarma Komutanlığından ekipler sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler tarafından kurtarılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
