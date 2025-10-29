Ağrı'da Balık Gölü yakınında karda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Balık Gölü mevkisinde araçları kara saplanan 2 kişi, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı; sağlık durumları iyi.

Yayın Tarihi: 29.10.2025 23:48
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 23:48
Olay Yeri

Ağrı'da yüksek rakımlı Balık Gölü mevkisinde, Doğubayazıt ilçesine bağlı Bezirhane köyü ile Balık Gölü arasındaki bölgede içinde 2 kişi bulunan araç kara saplandı.

Kurtarma Operasyonu

Mahsur kalanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri ile Taşlıçay İlçe Jandarma Komutanlığından ekipler sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler tarafından kurtarılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ağrı'da yüksek rakımlı Balık Gölü'ne yakın bölgede araçları kara saplanan 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.

