Ağrı'da büyük uyuşturucu operasyonu: Tırın lastiklerinde 123 bin 800 hap ele geçirildi

A.Ö. isimli tır sürücüsü, İran'dan geldikten sonra gümrük kontrolüne girdi. Tırın lastiklerini X-ray ile inceleyen jandarma ve gümrük ekipleri, lastiklerde gizlenmiş uyuşturucu hap ve kaçak ilaç buldu.

İran sınırından gelen A.Ö. yönetimindeki tırın lastiklerinde X-ray ile arama yapan İl Jandarma Komutanlığı ve Gürbulak Gümrük Muhafaza ve Gümrük Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, şüpheli yoğunluğu fark etti.

ARAÇ LASTİĞİNDE 4705 ADET KAÇAK İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, tırın lastiklerini söküp açtıklarında büyük bir sürprizle karşılaştı. Lastiklerin içinde 123 bin 800 adet uyuşturucu hap, 4705 adet kaçak ilaç, 340 adet izotonik su, 5 adet diyabet iğnesi ve 1414 adet boş ilaç kutusu bulundu.

Aramaların ardından sürücü ekipler tarafından gözaltına alındı.