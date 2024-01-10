Ağrı'da büyük uyuşturucu operasyonu: Tırın lastiklerinde 123 bin 800 hap ele geçirildi

Doğubayazıt'ta bir tırın lastiklerinde 123 bin 800 adet uyuşturucu hap ve kaçak tıbbi ilaç bulundu. Tır sürücüsü, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Ağrı'da büyük uyuşturucu operasyonu: Tırın lastiklerinde 123 bin 800 hap ele geçirildi
Yayın Tarihi:

A.Ö. isimli tır sürücüsü, İran'dan geldikten sonra gümrük kontrolüne girdi. Tırın lastiklerini X-ray ile inceleyen jandarma ve gümrük ekipleri, lastiklerde gizlenmiş uyuşturucu hap ve kaçak ilaç buldu.

İran sınırından gelen A.Ö. yönetimindeki tırın lastiklerinde X-ray ile arama yapan İl Jandarma Komutanlığı ve Gürbulak Gümrük Muhafaza ve Gümrük Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, şüpheli yoğunluğu fark etti.

ARAÇ LASTİĞİNDE 4705 ADET KAÇAK İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, tırın lastiklerini söküp açtıklarında büyük bir sürprizle karşılaştı. Lastiklerin içinde 123 bin 800 adet uyuşturucu hap, 4705 adet kaçak ilaç, 340 adet izotonik su, 5 adet diyabet iğnesi ve 1414 adet boş ilaç kutusu bulundu.

Aramaların ardından sürücü ekipler tarafından gözaltına alındı.

Öne Çıkanlar
Miras paylaşımında şoka uğratan karar! O kişiler mirastan men edilecek: Tek kuruş hakları bile olmayacak Miras paylaşımında şoka uğratan karar! O kişiler mirastan men edilecek: Tek kuruş hakları bile olmayacak
Ağızları açık bırakacak zam! Tam yüzde 107 zam onaylandı! 5 bin lira ikramiye de cabası Ağızları açık bırakacak zam! Tam yüzde 107 zam onaylandı! 5 bin lira ikramiye de cabası
Asgari ücret zammı yüzde 49.11 açıklanmıştı! Son dakika yüzde 61 zam ceplere yakıştı Asgari ücret zammı yüzde 49.11 açıklanmıştı! Son dakika yüzde 61 zam ceplere yakıştı
Çok Okunanlar
Anayasa Mahkemesi'den internet yayınları hakkında yeni karar Anayasa Mahkemesi'den internet yayınları hakkında yeni karar Miras paylaşımında şoka uğratan karar! O kişiler mirastan men edilecek: Tek kuruş hakları bile olmayacak Miras paylaşımında şoka uğratan karar! O kişiler mirastan men edilecek: Tek kuruş hakları bile olmayacak MHP belediye başkan adaylarını açıkladı MHP belediye başkan adaylarını açıkladı Endonezya'da yanardağ patladı: Laki Laki yanardağı patladı ülkede yüksek seviye alarm verildi Endonezya'da yanardağ patladı: Laki Laki yanardağı patladı ülkede yüksek seviye alarm verildi Ev kiralarken bunu yapmayana ev mev yok! Üstelik binlerce lira cezası var Ev kiralarken bunu yapmayana ev mev yok! Üstelik binlerce lira cezası var İsrail'den misilleme: Hizbullah komutanı için yapılacak cenaze töreni yakınına hava saldırısı İsrail'den misilleme: Hizbullah komutanı için yapılacak cenaze töreni yakınına hava saldırısı