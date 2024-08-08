Ağrı'da Düzensiz Göçmenlerin Girişi Engellendi

Ağrı'da Düzensiz Göçmen Engelleme Operasyonları

Ağrı Valisi Mustafa Koç, temmuz ayında İran sınır hattından yasa dışı yollardan ülkeye girmeye çalışan 966 düzensiz göçmenin girişinin engellendiğini duyurdu.

Güvenlik Toplantısı ve Uyuşturucu Mücadelesi

Vali Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ile birlikte düzenlediği 'Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda, yapılan operasyonlarla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Ağrı'da 54 uyuşturucu olayında toplam 75 kişinin adli işlemlere tabi tutulduğunu ve bunlardan 20'sinin tutuklandığını ifade eden Koç, operasyonlar neticesinde 521 kilogram uyuşturucu ile 13 bin 75 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdiklerini belirtti.

Başarılı Uyuşturucu Operasyonu

Koç, "Doğubayazıt ilçemizde ekiplerimizin özverili çalışmaları sonucu pudraya emdirilmiş şekilde 2 ton 200 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu başarı, uyuşturucu ticaretine karşı verdiğimiz mücadelenin ne kadar kararlı ve etkili sürdürüldüğünün bir göstergesidir." şeklinde konuştu.

İnsan Kaçakçılığı ile mücadelenin Önceliği

Vali Koç, insan kaçakçılığına karşı öncelikli olarak şehirde disiplinli bir mücadele yürüttüklerini vurguladı. Bu kapsamda 40 göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olayında 5 organizatörün tutuklandığını aktardı. Ayrıca, 210 düzensiz göçmenin tespit edilerek hudut birliklerine ya da İl Göç İdaresi'ne teslim edildiğini ifade etti.

Son olarak, 'Mobil göç' aracı sayesinde 169 düzensiz göçmenin yakalanarak geri gönderme merkezine sevk edildiğini belirtti.

Ağrı Valisi Mustafa Koç (ortada), İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol (solda) ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar'ın (sağda) katılımıyla Valilik'te düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı"nda, kentte temmuz ayında yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.