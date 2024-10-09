Ağrı'da Elektrik Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Ağrı'da Trajik Trafik Kazası

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, bir otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu üzücü bir kaza meydana geldi. Olay, yol kenarındaki elektrik direğiyle çarpışan aracın sürücüsü Şirin Deniz'in (49) hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı.

Kazanın Ayrıntıları

Olay, Ağrı-Van kara yolunda gerçekleşti. 13 DD 074 plakalı otomobili kullanan Deniz, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü ağır yaralandı.

Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

Kazanın ardından, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Şirin Deniz, hızla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu trajik olay, trafik güvenliği konusunun yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Vatandaşların, özellikle de yolda dikkatli olması ve hız limitlerine uyması gerektiği vurgulanıyor.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.