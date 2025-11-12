Ağrı'da Etiketsiz Sucuk Operasyonu: 415 Kilo Ele Geçirildi

Ağrı'da 7 Kasım 2025'te yapılan denetimde, etiketsiz ve soğuk zinciri bozulmuş 718 adet, yaklaşık 415 kilogram sucuk ele geçirilip imha için el konuldu.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 19:10
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 19:10
ALO 174 ihbarı sonrası yapılan denetimde yüzlerce sucuk imha edilmek üzere el konuldu

Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü resmi denetimlerde, etiketsiz ve soğuk zinciri bozulmuş ürünlere geçit verilmedi. Denetimler sonucunda toplam 718 adet, yaklaşık 415 kilogram sucuk tespit edilerek el konuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü açıklamasına göre, denetimler ALO 174 Gıda Hattına gelen ihbar üzerine 7 Kasım 2025 tarihinde, Cumhuriyet Caddesi Zabıta Amirliği yanında kurulan yöresel ürün stantlarında gerçekleştirildi. Denetimler, Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri ile kolluk kuvvetlerinin ortak çalışmasıyla yapıldı.

Sağlık açısından risk taşıyan ürünler güvenilir olmayan gıda kapsamında değerlendirilerek, imha edilmek üzere el konuldu. Kurum açıklamasında, Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak güvenilir gıda, sağlıklı toplum için sahadayız ifadeleri yer aldı.

Olayla ilgili olarak 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

