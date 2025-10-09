Ağrı'da Evinde Sahte 11 bin 800 ABD Doları ve 40 Sikke Ele Geçen Şüpheli Tutuklandı

Operasyon ve ele geçirilenler

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, kentte kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kent merkezindeki evde yapılan aramada aranan maddeler arasında sahte 11 bin 800 ABD doları, farklı dönemlere ait olduğu değerlendirilen tarihi eser niteliğindeki 40 sikke, ayrıca 5 fişek ve 2 muşta ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli A.A., emniyetteki işlemlerin ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ağrı'da evinde sahte 11 bin 800 ABD doları, farklı dönemlere ait olduğu değerlendirilen tarihi eser niteliğindeki 40 sikke, 5 fişek ve 2 muşta ele geçirildi.