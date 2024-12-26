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Ağrı'da Fahiş Fiyat Denetimleri Başladı

Ağrı Valiliği, temel ihtiyaç ürünlerinde fahiş fiyat uygulamalarını önlemek için sıkı denetimler yapıyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 15:58
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 16:06
Ağrı'da Fahiş Fiyat Denetimleri Başladı

Ağrı'da Fahiş Fiyat Uygulamalarına Karşı Denetim

Ağrı Valiliği, kentteki iş yerlerinde fahiş fiyat uygulamalarına karşı denetim çalışmalarına hız verdi. Temel ihtiyaç ve gıda ürünü satan işletmelerin etiket fiyatları, en son fiyat değişim tarihleri ve haksız fiyat artışları detaylı bir şekilde incelendi.

Denetimlerin Sebebi

Valilikten yapılan açıklamada, asgari ücret zammının ardından İl Ticaret ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin denetimlere başladığı ifade edildi. Ekipler, tüketicilerin mağduriyetini önlemek için sıkı bir çalışma yürütüyor.

Vatandaşların Dikkatine

Açıklamada, "Tüketicilerimizi mağdur etmeyi amaçlayan fahiş fiyat uygulamaları en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Vatandaşlarımızın fahiş fiyat artışı ile ilgili şikayetlerini Ticaret İl Müdürlüğü’ne bildirmelerini rica ediyoruz." denildi.

Ağrı'da, temel ihtiyaç ve gıda ürünü satışı yapılan iş yerlerinde etiket fiyatı, en son fiyat...

Ağrı'da, temel ihtiyaç ve gıda ürünü satışı yapılan iş yerlerinde etiket fiyatı, en son fiyat değişim tarihi ve haksız fiyat artışı gibi birçok alanda denetleme yapıldı.

Ağrı'da, temel ihtiyaç ve gıda ürünü satışı yapılan iş yerlerinde etiket fiyatı, en son fiyat...

Ağrı'da, temel ihtiyaç ve gıda ürünü satışı yapılan iş yerlerinde etiket fiyatı, en son fiyat değişim tarihi ve haksız fiyat artışı gibi birçok alanda denetleme yapıldı.

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