Ağrı'da Geçici Özel Güvenlik Bölgesi İlan Edildi

Ağrı'da Geçici Özel Güvenlik Bölgesi Duyurusu

Ağrı Valiliği, kentteki Doğubayazıt ilçesi Yaygınyurt ve Güngören köyleri sınırlarında bazı mevkilerin 15 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" olarak ilan edildiğini açıkladı.

Yetkililerden Açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve vatandaşların hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla söz konusu bölgelerde 15-29 Kasım tarihleri arasında güvenlik tedbirleri artırılacak.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın, bu tarihler arasında, can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66’ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır." ifadesine yer verildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.