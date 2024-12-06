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Ağrı'da Genç Yetenekler Müziğiyle Büyüledi

Ağrı'nın genç yetenekleri 'Şarkını Söyle Ağrı Ses Yarışması'nda müzik yeteneklerini sergileyerek ödüller kazandı.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 23:19
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 23:39
Ağrı'da Genç Yetenekler Müziğiyle Büyüledi

Ağrı'da Genç Yetenekler Müziğiyle Büyüledi

Ağrı'da, yeni yeteneklerin keşfedilmesi amacıyla düzenlenen "Şarkını Söyle Ağrı Ses Yarışması" finale kalan 11 yarışmacıyla gerçekleştirildi. Yarışmanın finali, İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkesindeki Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

Vali Koç: "Birlik ve Beraberliğin Önemi"

Yarışmanın açılışında konuşan Ağrı Valisi Mustafa Koç, etkinliğin sadece bir ses yarışı olmadığını, aynı zamanda ilin kültürel çeşitliliğini ve birlikteliğini gözler önüne seren önemli bir platform olduğuna vurgu yaptı. Koç, yarışmaya katılanların şehrin farklı köylerinden ve ilçelerinden gelen seslerini bir araya getirdiğini belirtti.

Şarkılar Duygu Dolu Anlar Yaşattı

Yarışmanın devamında, elemeleri geçip finale kalmayı başaran 11 yarışmacı, sahne alarak Türkçe ve Kürtçe eserler seslendirdi. Katılımcılara unutulmaz ve duygusal anlar yaşatan yarışmacılar, yeteneklerini sergilemek için kıyasıya yarıştı.

Ödüller Sahiplendi

Yarışmanın sonunda, Doğubayazıt'tan 1. olan Pınar Banaei "Mağusa Limanı" performansıyla cumhuriyet altını, Diyadin'den 2. olan Pınar Demir "İnsan Olmaya Geldik" ile yarım altın ve Eleşkirt'ten 3. olan Bahar Armağan ise "Ez Kevokım" ile çeyrek altın ödülünü kazandı. Ödüller, Vali Koç tarafından takdim edildi.

Katılımcılara Teşekkür Belgesi

Ayrıca, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci ve Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış da yarışmacılara katılım belgesi ve plaket verdi.

Program Halayla Sona Erdi

Etkinlik, Vali Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Çalış ve diğer katılımcıların kattığı halay gösterisiyle sona erdi. Programa, Vali Koç'un eşi Neslihan Gül Koç, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mucip Genişel ve birçok vatandaş katılım sağladı.

Ağrı'da, yeni yeteneklerin keşfedilmesi amacıyla düzenlenen "Şarkını Söyle Ağrı Ses Yarışması"nda...

Ağrı'da, yeni yeteneklerin keşfedilmesi amacıyla düzenlenen "Şarkını Söyle Ağrı Ses Yarışması"nda finale kalan 11 yarışmacı hünerlerini sergiledi.

Ağrı'da, yeni yeteneklerin keşfedilmesi amacıyla düzenlenen "Şarkını Söyle Ağrı Ses Yarışması"nda...

Ağrı'da, yeni yeteneklerin keşfedilmesi amacıyla düzenlenen "Şarkını Söyle Ağrı Ses Yarışması"nda finale kalan 11 yarışmacı hünerlerini sergiledi.

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