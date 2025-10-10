Ağrı'da Hatice Sarıgül'den Dünya Kız Çocukları Günü'nde Köy Kızlarına Restoran Daveti

Ağrı'da anlamlı kutlama: Köy kızları restoranda ağırlandı

Doğubayazıt'ta işletmeciden duyarlı hareket

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde işletmecilik yapan Hatice Sarıgül, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla köyde yaşayan kız çocuklarını restoranında çiçeklerle karşıladı ve yemek ikramında bulundu.

İshak Paşa Sarayı yolu üzerinde restoran işleten Sarıgül'ün düzenlediği etkinlik, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirildi. Program kapsamında 20 kız çocuğu, köyden minibüsle restorana getirildi.

Öğrenciler işletme sahibi tarafından çiçeklerle karşılanıp çeşitli yemeklere davet edildi; ardından pasta kesilerek günleri kutlandı. Etkinlik, hem kutlama hem de kız çocuklarının yüzünü güldürmeyi amaçlayan bir buluşma olarak kayda geçti.

İşletmecinin mesajı

İşletmeci Hatice Sarıgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada kız çocuklarını ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Sarıgül, 'Kız çocuklarının hayallerini desteklemenin ve onlara kendilerini özel hissettirmenin herkesin sorumluluğu olduğunu' belirtti ve şu ifadeleri kullandı: '5 yıldır bu ilçedeyim. Doğubayazıtlı değilim ama tüm köylere geldim. Kız çocuklarıyla daha çok bir araya gelmek istiyorum. 1 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nü hatırlamak amacıyla köy okulundan kız çocuklarımızı restoranımıza getirdik. Bu gün bir takvim değil bir hatırlatmadır. Her kız çocuğunun gülmeye, eğlenmeye, yaşamaya eşit şekilde hakkının olduğunu hatırlatmaya vurgu yapmak istiyorum.'

Sarıgül, etkinliğe destek veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Davut Şen'e teşekkür etti.

