Ağrı'da Hükümlü Çocuklar İçin Unutulmaz Sünnet Etkinliği

Ağrı'da Hükümlü Çocuklar İçin Sünnet Etkinliği Düzenlendi

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düzenlediği etkinlikte, daha önce sünnet ettirilen 14 hükümlü çocuk için unutulmaz bir gün hazırlandı. Etkinlik kapsamında çocuklar, gelin arabası gibi süslenmiş araçlarla şehir turu atarak eğlenceli anlar yaşadı.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü İş Birliği

Etkinlik, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından hükümlülerin çocuklarının sünnet edilmesi amacıyla başlatılan çalışma çerçevesinde gerçekleştirildi. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Başhekim Adem Arslan tarafından sünnet edilen çocuklar, iyileştikten sonra etkinlikte bir araya geldi.

Eğlenceli Anlar ve Halaylar

Aileleriyle birlikte sünnet kıyafetlerini giyen çocuklar, yürüyüşle İbrahim Çeçen Üniversitesi Konukevi önüne geldi. Burada, Gençlik Merkezi gönüllüleri ile çeşitli oyunlar oynayarak ve Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış ile AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ile halay çekerek eğlencenin tadını çıkardılar.

Kur'an Tilaveti ile Başlayan Etkinlik

Etkinlik, Konukevi içinde yapılan Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Başsavcı Adem Çalış, organizasyonda emeği geçen kurumlara teşekkür ederek çocukların mutluluğunun kendileri için yeterli olduğunu ifade etti. Çalış, hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması için gereken desteği sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Gelecek İçin Umut Verici Mesajlar

Çalış, bu tür programların devam edeceğini belirterek, "Geçmişte yaşananlar geride kaldı. Güzel bir hayat sizleri bekliyor" dedi. Hükümlülere, aileleriyle daha yakın ilişkiler kurmaları tavsiyesinde bulundu ve aile kavramının suçtan uzak kalmanın anahtarı olduğunu vurguladı.

Gönül Dolusu Destek

Etkinlikte ayrıca, Ağrı Barosu avukatları tarafından çocuklara para, Türk Kızılay Şubesi tarafından ise ayakkabı hediye edildi. Program, hatıra fotoğrafı çekimi ve yemek daveti ile son buldu.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir süre önce sünnet ettirilen 14 hükümlü çocuğu, gelin arabası gibi süslenen araçlarla şehir turu yaptırıldı, çeşitli etkinliklerle eğlendi.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir süre önce sünnet ettirilen 14 hükümlü çocuğu, gelin arabası gibi süslenen araçlarla şehir turu yaptırıldı, çeşitli etkinliklerle eğlendi.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir süre önce sünnet ettirilen 14 hükümlü çocuğu, gelin arabası gibi süslenen araçlarla şehir turu yaptırıldı, çeşitli etkinliklerle eğlendi.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir süre önce sünnet ettirilen 14 hükümlü çocuğu, gelin arabası gibi süslenen araçlarla şehir turu yaptırıldı, çeşitli etkinliklerle eğlendi.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir süre önce sünnet ettirilen 14 hükümlü çocuğu, gelin arabası gibi süslenen araçlarla şehir turu yaptırıldı, çeşitli etkinliklerle eğlendi.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir süre önce sünnet ettirilen 14 hükümlü çocuğu, gelin arabası gibi süslenen araçlarla şehir turu yaptırıldı, çeşitli etkinliklerle eğlendi.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir süre önce sünnet ettirilen 14 hükümlü çocuğu, gelin arabası gibi süslenen araçlarla şehir turu yaptırıldı, çeşitli etkinliklerle eğlendi.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir süre önce sünnet ettirilen 14 hükümlü çocuğu, gelin arabası gibi süslenen araçlarla şehir turu yaptırıldı, çeşitli etkinliklerle eğlendi.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir süre önce sünnet ettirilen 14 hükümlü çocuğu, gelin arabası gibi süslenen araçlarla şehir turu yaptırıldı, çeşitli etkinliklerle eğlendi.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir süre önce sünnet ettirilen 14 hükümlü çocuğu, gelin arabası gibi süslenen araçlarla şehir turu yaptırıldı, çeşitli etkinliklerle eğlendi.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir süre önce sünnet ettirilen 14 hükümlü çocuğu, gelin arabası gibi süslenen araçlarla şehir turu yaptırıldı, çeşitli etkinliklerle eğlendi.