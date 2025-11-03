Ağrı'da İran Plakalı Otobüste Yangın Tüplerinden 8 Kg Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ağrı'da İran Plakalı Otobüste Yangın Tüplerinden 8 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Valilik açıklaması: Narkotik köpeğinin tepki vermesiyle tüpler kesildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yürüttü. Çalışma kapsamında uygulama noktasında durdurulan İran plakalı otobüs arandı.

Aramada, narkotik dedektör köpeğinin bagajda bulunan iki yangın tüpüne tepki vermesi üzerine polis ekipleri tüpleri kesti. Tüplerin içinden 8 kilogram, skunk olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olarak ekipler tarafından 3 şüpheli gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

