Ağrı'da İran Plakalı Otobüste Yangın Tüplerinden 8 Kg Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ağrı'da İran plakalı otobüsteki yangın tüplerinde gizlenmiş 8 kilogram skunk bulundu; İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 13:03
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 13:03
Ağrı'da İran Plakalı Otobüste Yangın Tüplerinden 8 Kg Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ağrı'da İran Plakalı Otobüste Yangın Tüplerinden 8 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Valilik açıklaması: Narkotik köpeğinin tepki vermesiyle tüpler kesildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yürüttü. Çalışma kapsamında uygulama noktasında durdurulan İran plakalı otobüs arandı.

Aramada, narkotik dedektör köpeğinin bagajda bulunan iki yangın tüpüne tepki vermesi üzerine polis ekipleri tüpleri kesti. Tüplerin içinden 8 kilogram, skunk olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olarak ekipler tarafından 3 şüpheli gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Ağrı'da İran plakalı bir otobüsteki yangın tüplerinin içinde 8 kilogram uyuşturucu ele...

Ağrı'da İran plakalı bir otobüsteki yangın tüplerinin içinde 8 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Ağrı'da İran plakalı bir otobüsteki yangın tüplerinin içinde 8 kilogram uyuşturucu ele...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kevser Yılmaz Jarada: 24 Yıl Gazze’de Yaşadı — 'Gazzeliler Pes Etmez'
2
Antalya Kepez'te Bıçaklı Saldırı: Ali Haydar Özyıldırım Hayatını Kaybetti
3
Beşiktaş Gece Kulübü Yangını: 29 Kişinin Ölümü — 22 Sanığın Yargılanması Devam Ediyor
4
Kapıkule Sınır Kapısı'nda Çift Yönlü 7'şer Kilometrelik Tır Kuyruğu
5
2. Avrasya Yer Bilimleri Kongresi Antalya'da Başladı: Kritik Madenler Öne Çıktı
6
Erzurum'da Tartışma: Kadını Öldüren Zanlı İntihar Etti
7
Ağrı'da İran Plakalı Otobüste Yangın Tüplerinden 8 Kg Uyuşturucu Ele Geçirildi

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor