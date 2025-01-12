Ağrı'da İshak Paşa Sarayı Sisle Kaplandı: Tarihi Güzellik Ortaya Çıktı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki İshak Paşa Sarayı, olumsuz hava koşulları nedeniyle sisle kaplandı ve muhteşem bir manzara sundu.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 15:08
Ağrı'da İshak Paşa Sarayı Sisle Kaplandı: Tarihi Güzellik Ortaya Çıktı

Ağrı'da İshak Paşa Sarayı Sisle Kaplandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yer alan tarihi İshak Paşa Sarayı, olumsuz hava koşullarının etkisiyle yoğun sisle kaplandı. Bu doğal olay, sarayın tarihi siluetini daha da etkileyici bir hale getirerek göz alıcı bir manzara ortaya çıkardı.

Bir UNESCO Mirası

UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan İshak Paşa Sarayı, her mevsim yüzlerce ziyaretçiye kapılarını açmaktadır. Camileri, odaları, surları, türbeleri, iç ve dış avluları, divan ve harem salonlarıyla zengin bir tarihi dokuya sahip olan bu yapı, ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunmaktadır.

İshak Paşa Sarayı'nın sis içerisindeki görüntüsü, bölgenin doğal güzellikleriyle birleşerek unutulmaz bir manzara oluşturdu.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan tarihi İshak Paşa Sarayı ve çevresi sisle...

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan tarihi İshak Paşa Sarayı ve çevresi sisle kaplandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan tarihi İshak Paşa Sarayı ve çevresi sisle...

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan tarihi İshak Paşa Sarayı ve çevresi sisle kaplandı.

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