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Ağrı'da İsmail Heniyye İçin Yürüyüş Düzenlendi

Ağrı'da sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, Hamas lideri İsmail Heniyye'ye yönelik suikast girişimini ve İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 18:02
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 18:02
Ağrı'da İsmail Heniyye İçin Yürüyüş Düzenlendi

Ağrı'da İsmail Heniyye İçin Protesto Yürüyüşü

Ağrı'da, sivil toplum kuruluşları ve bölge halkı, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik İran'da gerçekleştirilen suikast girişimini ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bir yürüyüş düzenledi.

Yürüyüş Detayları ve Katılım

Etkinlik, eski Van Caddesi'ndeki Meydan Camisi önünde topluluk oluşturarak başladı. Katılımcılar, burada sloganlar atarak Cumhuriyet Caddesi boyunca yürüyüş gerçekleştirdi.

Basın Açıklaması

Grup adına açıklama yapan Memur-Sen Ağrı Şube Başkanı Fevzi Mağal, İsrail'in 7 Ekim'den itibaren Gazze'de insanlık tarihine geçecek türde bir soykırım gerçekleştirdiğini ifade etti. Mağal, açıklamasında şu noktalara dikkat çekti:

  • Gazze'de 40 bin kişi yaşamını yitirdi.
  • Yaralı sayısı 100 binden fazla.
  • Gazze'de hayatta kalan tek bir mahalle veya güvenli nokta yok.
  • 3 milyon insan, dar bir alanda çaresizce yardım bekliyor.

Yürüyüş, duaların edilmesiyle sona erdi.

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