Ağrı'da İsrail'in Gazze Saldırıları Protesto Edildi

Ağrı'da İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarına Tepki

Ağrı Peygamber Sevdalıları Derneği üyeleri ve vatandaşlar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarını protesto etmek amacıyla bir araya geldi.

Cuma Namazı Sonrası Yapılan Protesto

Cuma namazı sonrası Merkez Camisi önünde toplanan dernek üyeleri ve vatandaşlar, tekbir getirerek, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Kalabalığın Sesi: Burhan Aslan'ın Açıklamaları

Dernek üyesi Burhan Aslan, burada yaptığı konuşmada, uluslararası toplumun Gazze’nin ve dünya halklarının vicdanını rahatlatacak adımlar atmakla sorumlu olduğunu ifade etti. Aslan, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği çeşitli insan hakları ihlalleri ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman ve mazlum bir millet pervasızca yok ediliyor. Gazze'de 50 binden fazla kardeşimiz katledilmiştir. Bu katledilenlerin üçte ikisi kadın ve çocuklardan oluşmaktadır. 20 binden fazla çocuk toprağın kara bağrına bırakılarak annelerin gözü yaşlı kalmıştır. Kadın ve çocuk mezarlığına dönüşen Gazze, insanlığın utancı olarak tarihteki yerini almıştır."

Aslan, protestoculara çağrı yaparak, vatandaşların boykota devam etmesini istedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ağrı Peygamber Sevdalıları Derneği üyeleri ve vatandaşlar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarını protesto etti. Cuma namazı sonrası Merkez Camisi önünde bir araya gelen dernek üyeleri ile vatandaşlar, tekbir getirerek İsrail aleyhine sloganlar attı.

Ağrı Peygamber Sevdalıları Derneği üyeleri ve vatandaşlar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarını protesto etti. Cuma namazı sonrası Merkez Camisi önünde bir araya gelen dernek üyeleri ile vatandaşlar, tekbir getirerek İsrail aleyhine sloganlar attı.