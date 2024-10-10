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Ağrı'da Kaçak Sigara Operasyonu: 18 Bin Paket Ele Geçirildi

Ağrı'da dur ihtarına uymayan bir araçta 18 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. 1 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 12:24
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 12:30
Ağrı'da Kaçak Sigara Operasyonu: 18 Bin Paket Ele Geçirildi

Ağrı'da Kaçak Sigara Operasyonu

Ağrı ilinde düzenlenen operasyon sonucunda, 18 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olay, polisin bir hafif ticari araca "dur" ihtarında bulunmasıyla başladı.

Olayın Gelişimi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerini önlemek adına yürüttükleri çalışmalarda bir hafif ticari aracı durdurmak istedi. Ancak, dur ihtarına uymayan araç kaçış girişiminde bulundu.

Araç Durduruldu ve Gözaltılar Yapıldı

Polis ekipleri, kaçan aracı çalışmalar ile durdurmayı başardı. Ardından aracın içinde yapılan aramada büyük miktarda kaçak sigara bulundu. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildiği ve çıkarıldığı hakimlikte tutuklandığı belirtildi.

Kaçakçılıkla Mücadele Devam Ediyor

Valilikten yapılan açıklamada, ekiplerin kaçakçılığı önlemek amacıyla özverili bir şekilde çalışmalarına devam ettikleri vurgulandı.

Ağrı'da "dur" ihtarına uymayan araçta 18 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi...

Ağrı'da "dur" ihtarına uymayan araçta 18 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

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