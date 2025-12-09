Ağrı’da Kaçakçılık Operasyonu: 35 Kaçak Telefon ve 4 bin 570 Paket Sigara Ele Geçirildi

Ağrı'da KOM ekiplerinin operasyonunda piyasa değeri 1 milyon 500 bin TL olan 35 kaçak telefon ve 4 bin 570 paket sigara ele geçirildi; 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.