Ağrı’da Kaçakçılık Operasyonu: 35 Kaçak Telefon ve 4 bin 570 Paket Sigara Ele Geçirildi

Ağrı'da KOM ekiplerinin operasyonunda piyasa değeri 1 milyon 500 bin TL olan 35 kaçak telefon ve 4 bin 570 paket sigara ele geçirildi; 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 14:24
Ağrı’da Kaçakçılık Operasyonu: 35 Kaçak Telefon ve 4 bin 570 Paket Sigara Ele Geçirildi

Ağrı’da Kaçakçılık Operasyonu: Milyonluk Cep Telefonları ve Binlerce Sigara Ele Geçirildi

KOM ekipleri 1 milyon 500 bin TL değerinde kaçak mal ele geçirdi

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, kaçakçılığın önlenmesine yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin TL olan 35 adet gümrük kaçağı cep telefonu ile 4 bin 570 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 12 şüpheli yakalanırken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Soruşturma ve operasyonun detaylarıyla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.

