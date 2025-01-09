Ağrı'da Kaçakçılık Operasyonu: 9 Zanlı Gözaltında

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen operasyonda 9 şüpheli kaçakçılık suçlamasıyla gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 16:14
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 16:56
Ağrı'da Kaçakçılık Operasyonu: 9 Zanlı Gözaltında

Ağrı'da Kaçakçılık Operasyonu Gerçekleştirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonu kapsamında toplamda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyona Dair Detaylar

Valilikten alınan bilgilere göre, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında, yabancı uyruklu kişileri taşıyan bir araçta arama yapıldı.

Ele Geçirilen Kaçak Ürünler

Yapılan aramalar sonucunda, toplamda 733 paket gümrük kaçağı sigara, 321 kilogram kuru üzüm, 198 kilogram İran fıstığı, 219 kilogram kurutulmuş çay, 189 kilogram şeker, 38 kilogram bal ve 66 cam meşrubat bardağı ele geçirildi.

Gözaltı Süreci Devam Ediyor

Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise devam etmekte. Yetkililer, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı....

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Aramada, gümrük kaçağı 733 paket sigara, 321 kilogram kuru üzüm, 198 kilogram İran fıstığı, 219 kilogram kurutulmuş çay, 189 kilogram şeker, 38 kilogram bal ve 66 cam meşrubat bardağı ele geçirildi.

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