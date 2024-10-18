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Ağrı'da Kış Manzarası: Dağlar ve Köyler Karla Kaplandı

Ağrı'nın dağları ve köyleri kar yağışıyla beyaza büründü, hayvanlar zor anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 11:07
Ağrı'da Kış Manzarası: Dağlar ve Köyler Karla Kaplandı

Ağrı'da Kışın Güzellikleri

Ağrı'da dağlık alanlar ve köyler, etkili olan kar yağışı sonucu beyaz bir örtüyle kaplandı. Şehirde bir süredir süregelen sağanak yağış, yerini yüksek rakımlı köylerde yoğun kar yağışına bıraktı.

Hayvanlar Zor Anlar Yaşıyor

Kar yağışı, köydeki evlerin üzerine beyaz bir örtü sererken, otlamak için dışarı çıkarılan hayvanlar zorlu koşullarla karşılaştı. Hayvanların yiyecek bulması oldukça güçleşti.

Ağrı'nın Yüksek Noktaları da Beyaza Büründü

Türkiye'nin en yüksek zirvesine sahip olan Ağrı Dağı'nın yanı sıra, Kösedağ, Balık Gölü ve Sinek Yaylası gibi yüksek alanlar da karla kaplanarak kış manzaralarını gözler önüne serdi.

Ağrı'da dağlık bölgeler ve köyler kar yağışıyla beyaza büründü. Kentte bir süredir etkili olan...

Ağrı'da dağlık bölgeler ve köyler kar yağışıyla beyaza büründü. Kentte bir süredir etkili olan sağanak, yerini yüksek rakımlı köylerde kara bıraktı. Yurdun en yüksek noktası 5 bin 137 rakımıyla Ağrı Dağı ile Kösedağ, Balık Gölü ve Sinek Yaylası çevresi de karla kaplandı.

Ağrı'da dağlık bölgeler ve köyler kar yağışıyla beyaza büründü. Kentte bir süredir etkili olan...

Ağrı'da dağlık bölgeler ve köyler kar yağışıyla beyaza büründü. Kentte bir süredir etkili olan sağanak, yerini yüksek rakımlı köylerde kara bıraktı. Yurdun en yüksek noktası 5 bin 137 rakımıyla Ağrı Dağı ile Kösedağ, Balık Gölü ve Sinek Yaylası çevresi de karla kaplandı.

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