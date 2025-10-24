Ağrı'da Kızılay Gönüllüleri 88 Yaşındaki Kadının Evini Temizledi

Ağrı Doğubayazıt'ta üniversiteli Kızılay gönüllüleri, yalnız yaşayan 88 yaşındaki Karakaş Kaya'nın evini ziyaret edip temizledi ve vakit geçirdi.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 17:11
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 17:11
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, üniversite öğrencisi Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi gönüllüleri, yalnız yaşayan 88 yaşındaki Karakaş Kaya'yı evinde ziyaret ederek yardım elini uzattı.

Ziyaret ve temizlik çalışması

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden oluşan gönüllüler, Kaya ile bir süre sohbet edip vakit geçirdikten sonra evin temizliğini yaptı. Gönüllüler, kapı ve camları silerek yaşam alanını düzenledi.

Gönüllülerin mesajı

Muhammet Şahin, yaşlıları ziyaret etmenin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Evi temizledik, gün boyu teyzeyle vakit geçirdik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Büyüklerimiz bizim en kıymetli değerlerimiz. Onların yüzünü güldürebilmek bizim için en büyük mutluluktur." dedi.

