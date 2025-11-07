Ağrı'da Koruyucu Ailelik Bilinci Güçleniyor

Ağrı'da düzenlenen 'Koruyucu Aile Farkındalık Programı' ile koruyucu aile bilinci, Gönül Elçileri Projesi kapsamında güçlendirildi; sevgi ve umut vurgusu yapıldı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 15:48
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 15:48
Ağrı'da Koruyucu Ailelik Bilinci Güçleniyor

Ağrı'da Koruyucu Aile Farkındalık Programı düzenlendi

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ev sahipliğinde, Gönül Elçileri Projesi kapsamında gerçekleştirilen Koruyucu Aile Farkındalık Programı ile koruyucu aileliğin çocukların geleceği için taşıdığı önem tekrar gündeme getirildi.

Programın hedefi ve vurgu

Etkinlikte, koruyucu aile bilincinin artırılması ve gönül köprülerinin güçlendirilmesi amaçlandığı belirtildi. Organizasyonda sevgiyle büyüyen her çocuğun geleceğe umut olduğu vurgusu sıkça tekrarlandı.

Katılımcılar

Programa; Ağrı Valisi Mustafa Koç’un eşi Neslihan Gül Koç, Taşlıçay Kaymakamı Kübra Baka Kılıç, vali yardımcıları, kaymakam eşleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi kadınlar katıldı. Katılımcılar program çerçevesinde koruyucu ailelik konusundaki farkındalığı artırmaya yönelik mesajlar paylaştı.

Program, yerel paydaşların iş birliğiyle koruyucu ailelik konusunda sürdürülebilir farkındalık yaratmayı hedefliyor.

