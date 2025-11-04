Ağrı’da Köy Yolları Kilit Parke Taşıyla Yenileniyor — Ziyaret Köyü'nde 10 Bin m² Tamamlandı

Ağrı Valiliği koordinasyonunda İl Özel İdaresi tarafından yürütülen kilit parke taşı çalışmalarıyla köy içi yollar modern, güvenli ve estetik hale getiriliyor.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 15:55
Ağrı’da köy yolları kilit parke taşıyla yenileniyor

Valilik koordinasyonunda modernleşme sürüyor

Ağrı Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla köy yolları modern ve konforlu bir görünüme kavuşuyor. Projeler, ulaşım güvenliği ve köy yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Yürütülen çalışmalar İl Özel İdaresi tarafından planlanıp uygulanıyor. Kilit parke taşı döşeme çalışmaları, köy içi yolları daha güvenli ve estetik hale getirirken, bakım ve kullanım kolaylığı da sağlıyor.

Bu kapsamda, Merkez ilçeye bağlı Ziyaret köyü içi yolunda yürütülen 10 bin metrekarelik kilit parke taşı döşeme çalışması tamamlandı. Proje, bölge sakinlerinin günlük yaşamına doğrudan olumlu etkiler sunuyor.

Yetkililer, benzer çalışmaların diğer köy ve mahallelerde de planlandığını belirterek, altyapı yatırımlarının öncelikli olarak sürdürüleceğini ifade etti.

