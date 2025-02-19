Ağrı'da Olumsuz Hava Koşulları Eğitime Ara Verdi

Ağrı'da Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Ağrı Valisi Mustafa Koç, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime 20 Şubat Perşembe günü ara verildiğini duyurdu.

Vali Koç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü verilerine atıfta bulunarak il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğini belirtti.

Bu sebeple, Ağrı ilindeki tüm okullar, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim durdurulmuş olup, hamile ve engelli kamu çalışanları, çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin de idari izinli olacağı kaydedildi.