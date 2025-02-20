Ağrı'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 20:02
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 20:02
Ağrı'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Ağrı'da Eğitime Bir Gün Ara

Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için eğitime ara verildi. Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin verilerine göre, cuma günü il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma bekleniyor.

Tüm okullar, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime yarın ara verildiği açıklandı. Bu bağlamda, Valilik'ten yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"Hamile ve engelli kamu çalışanlarımız, çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı olan personelimiz de idari izinli sayılacaktır. Verilen hizmetin niteliği gereği 24 saat esasına göre çalışılan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli değerlendirme yapılıp tedbir alınacaktır."

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