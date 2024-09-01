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Ağrı'da PKK/KCK'ya Yönelik Yaşam Malzemesi Ele Geçirildi

Ağrı'da düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/KCK'ya ait yaşam malzemeleri bulundu.

Yayın Tarihi: 01.09.2024 12:27
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 12:44
Ağrı'da PKK/KCK'ya Yönelik Yaşam Malzemesi Ele Geçirildi

Ağrı'da Terörle Mücadele Operasyonu

Ağrı ilinde gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda, terör örgütü PKK/KCK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teröristlerin barınma alanlarına yönelik bir çalışma gerçekleştirdi.

Operasyonun Detayları

"Ağrı Dağı Şehit Uzm. J. VI. Kad. Çvş. Adem Akatay Operasyonu" adı verilen bu operasyonda, ekipler bir mağara tespit etti. Aksi bulunmayan bu alanda gerçekleştiren aramada, önemli miktarda yaşam malzemesi bulundu.

Ele Geçirilen Malzemeler

Mağarada yapılan arama sonucunda; 13 adet dolu büyük mutfak tüpü, bir adet boş küçük tüp, üç top branda ve üç top bez kumaş tespit edildi. Bu malzemelerin, terör örgütünün faaliyetlerinde kullanılmak üzere hazırlandığı değerlendiriliyor. Operasyon devam ederken, güvenlik güçleri bölgedeki çalışmalara titizlikle devam etmektedir.

Ağrı'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, bir mağarada çeşitli yaşam malzemesi ele...

Ağrı'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, bir mağarada çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi. Mağarada, 13 dolu büyük mutfak tüpü, boş küçük tüp, 3 top branda ile 3 top bez kumaş ele geçirildi.

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