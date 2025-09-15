Ağrı'da Ruhsatsız İşletmede 5 Ton 709 Kilogram Etiketsiz Pekmez Ele Geçirildi

Denetimi İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gerçekleştirdi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde ruhsatsız üretim yapan bir işletmede gıda güvenilirliğine uygun olmadığı tespit edilen ürünlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimi yapan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, işletmede 5 ton 709 kilogram etiketsiz pekmez ele geçirdi. Ele geçirilen ürünlere el konuldu.

İşletmeci hakkında ise ilgili mevzuat çerçevesinde idari yaptırımlar uygulandı. Valilik açıklamasında, gıda güvenliği denetimlerinin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Olayla ilgili yapılan açıklama, bölgedeki tüketici sağlığı ve gıda güvenliğinin korunmasına yönelik denetimlerin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde ruhsatsız üretim yapan bir işletmede 5 ton 709 kilogram etiketsiz pekmez ele geçirildi.