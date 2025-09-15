Ağrı'da Ruhsatsız İşletmede 5 Ton 709 Kilogram Etiketsiz Pekmez Ele Geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde ruhsatsız üretim yapan bir işletmede 5 ton 709 kilogram etiketsiz pekmez ele geçirildi; işletmeciye idari yaptırımlar uygulandı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 23:11
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 23:13
Ağrı'da Ruhsatsız İşletmede 5 Ton 709 Kilogram Etiketsiz Pekmez Ele Geçirildi

Ağrı'da Ruhsatsız İşletmede 5 Ton 709 Kilogram Etiketsiz Pekmez Ele Geçirildi

Denetimi İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gerçekleştirdi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde ruhsatsız üretim yapan bir işletmede gıda güvenilirliğine uygun olmadığı tespit edilen ürünlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimi yapan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, işletmede 5 ton 709 kilogram etiketsiz pekmez ele geçirdi. Ele geçirilen ürünlere el konuldu.

İşletmeci hakkında ise ilgili mevzuat çerçevesinde idari yaptırımlar uygulandı. Valilik açıklamasında, gıda güvenliği denetimlerinin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Olayla ilgili yapılan açıklama, bölgedeki tüketici sağlığı ve gıda güvenliğinin korunmasına yönelik denetimlerin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde ruhsatsız üretim yapan bir işletmede 5 ton 709 kilogram etiketsiz...

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde ruhsatsız üretim yapan bir işletmede 5 ton 709 kilogram etiketsiz pekmez ele geçirildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde ruhsatsız üretim yapan bir işletmede 5 ton 709 kilogram etiketsiz...

İLGİLİ HABERLER

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hollanda'da Şiddetli Fırtına: Konteynerler ve Ağaçlar Devrildi
2
İsrail, Netanyahu’nun Trump’ı Doha saldırısı öncesi bilgilendirdiği iddiasını reddetti
3
Elazığ Valiliği: Hankendi Mahallesi'nde Patlama İhbarı, İncelemede Olumsuzluk Bulunmadı
4
Konya Karatay'da İnşaatta İşçi Ağır Yaralı Bulundu
5
Şanlıurfa Bozova'da halatı kopan yük asansörü düştü: 4 yaralı
6
Diyarbakır'da Kayıp 16 Yaşındaki Betül K. Batman'da Bulundu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü