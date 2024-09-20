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Ağrı'da Sağanak Yağış Hayatı Etkiliyor

Ağrı'nın Doğubayazıt ve Taşlıçay ilçelerinde meydana gelen sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 23:08
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 23:08
Ağrı'da Sağanak Yağış Hayatı Etkiliyor

Ağrı'da Sağanak Yağış

Ağrı'nın Doğubayazıt ve Taşlıçay ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, halkın yaşamını olumsuz yönde etkiliyor. Güneşli havaların ardından, iki gündür aralıklarla devam eden yağışlar, günlük yaşantıda aksaklıklara yol açtı.

Taşlıçay'da Su Birikintileri Oluştu

Özellikle Taşlıçay ilçesinde, öğleden sonra başlayan yağış sonrası cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bu da sürücülerin trafikte ilerlemekte zorlanmasına neden oldu.

Sarıbıyık Köyündeki Zorluklar

Doğubayazıt’ın yüksek kesimlerinde de etkili olan yağış, hazırlıksız yakalanan Sarıbıyık köyündeki çobanların küçükbaş hayvanlarını köye taşırken zor anlar yaşamasına sebep oldu.

Kent genelinde yağışın aralıklarla devam ettiği belirtiliyor.

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