Ağrı'da Sahte Para Operasyonu: Şüpheli Gözaltına Alındı — 6 bin 500 Amerikan doları, 150 avro, 2 bin 600 Türk lirası

Ağrı'da uygulama noktasında durdurulan şüphelinin üzerinden sahte 6 bin 500 Amerikan doları, 150 avro ve 2 bin 600 Türk lirası çıktı; şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 15:00
Olayın Detayları

Valilikten yapılan açıklamaya göre, uygulama noktasında şüpheli hareketleri nedeniyle takibe alınan bir kişinin üst araması yapıldı.

Üzerinden 6 bin 500 Amerikan doları, 150 avro ve 2 bin 600 Türk lirası çıkan şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin karakoldaki işlemleri sürüyor.

