Ağrı'da Sahte Para Operasyonu: Şüpheli Gözaltına Alındı — 6 bin 500 Amerikan doları, 150 avro, 2 bin 600 Türk lirası

Ağrı'da Sahte Para Operasyonu: Şüpheli Gözaltına Alındı

Olayın Detayları

Valilikten yapılan açıklamaya göre, uygulama noktasında şüpheli hareketleri nedeniyle takibe alınan bir kişinin üst araması yapıldı.

Üzerinden 6 bin 500 Amerikan doları, 150 avro ve 2 bin 600 Türk lirası çıkan şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin karakoldaki işlemleri sürüyor.

