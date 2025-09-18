Ağrı'da Şehit Yakınları ve Gaziler İshak Paşa Sarayı ile Murat Kanyonu'nu Gezdi

Ağrı'nın Tutak ilçesinden şehit yakınları ve gaziler, Tutak Kaymakamlığı öncülüğünde İshak Paşa Sarayı, Ahmed-i Hani Türbesi ve Murat Kanyonu'nu gezdi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 13:08
Tutak Kaymakamlığı himayesinde düzenlenen tarihi ve doğa gezisi

Ağrı'nın Tutak ilçesinde yaşayan şehit yakınları ve gaziler, Tutak Kaymakamlığı öncülüğünde düzenlenen gezi programı kapsamında İshak Paşa Sarayı ve Murat Kanyonu'nu ziyaret etti.

Program, Tutak Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve belediyenin işbirliğiyle gerçekleştirildi. Katılımcılar ilk olarak Doğubayazıt ilçesinde İshak Paşa Sarayı ile Ahmed-i Hani Türbesi'ni gezdi, daha sonra Diyadin'de bulunan Murat Kanyonu'nu keşfetme fırsatı buldu.

Etkinliğe katılan aileler programdan duydukları memnuniyeti ifade ederek desteklerinden dolayı Kaymakam Ahmet Coşkun'a teşekkür etti.

Kaymakam Ahmet Coşkun ise şehit aileleri ve gazileri ağırlamaktan onur duyduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bu anlamlı program vesilesiyle, vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin emaneti olan kıymetli ailelerin her zaman yanında olduk ve olacağız. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz."

Ağrı'nın Tutak ilçesinde yaşayan şehit yakınları ve gaziler, İshak Paşa Sarayı ve Ahmed-i Hani Türbesi'ni ziyaret edip, Diyadin ilçesinde bulunan Murat Kanyonu'nu gezdi.

