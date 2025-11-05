Ağrı'da Seren Albay, Sokak Hayvanlarına Evinde Şefkatle Bakıyor

Patnos'ta üç yıldır süren fedakârlık

Seren Albay, Ağrı'nın Patnos ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde yaklaşık üç yıldır sokak hayvanlarının yaşam mücadelesine destek veriyor. Evine aldığı kedileri elleriyle besleyerek onlara sıcak ve güvenli bir yuva sağlıyor.

Albay, evini sokakta yaşayan hayvanlara açıyor; kedileri ve köpekleri tek tek besleyip bakımını yapıyor. Hayvan sevgisinin çocukluk yıllarından beri hayatının bir parçası olduğunu belirtiyor.

Komşularının tepkilerine rağmen bu sorumluluktan vazgeçmediğini ifade eden Albay, genellikle yemek artıklarıyla hayvanları beslediğini söylüyor. Özellikle kış aylarında dondurucu soğuklara karşı evinin kapısını açık tutarak onlara sıcak bir sığınak sağlamaya çalışıyor.

Topluma çağrıda bulunan Albay, "Bir kap yemek, bir kap su vermek bile onların hayatını değiştirir" diyerek sokak hayvanlarına karşı daha fazla duyarlılık beklediğini vurguluyor.

