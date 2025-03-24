Ağrı'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı

Ağrı'nın Tutak ilçesinde husumetli gruplar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 13:29
Ağrı'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı

Ağrı'nın Tutak ilçesi Güneşgören köyünde meydana gelen silahlı kavgada, 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Olay, husumetli iki grup arasında çıkan tartışmanın kısa sürede silahlı çatışmaya dönüşmesi ile gerçekleşti.

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, durumu kontrol altına almak için köye sevk edildi. H.T olay yerinde yaşamını yitirirken, S.K, F.T, C.B ve A.B yaralandı. Yaralılar, hemen ardından ilçedeki devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşanan olay sonrası şüphelilerden C.B ve A.B, hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, köyde güvenlik önlemlerini artırdı ve olayın aydınlatılması için soruşturma başlattı.

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