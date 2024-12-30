Ağrı'da Terör Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı

Ağrı'da Terör Operasyonu

Ağrı'da, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen terör operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, operasyon Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma kapsamında gerçekleştirildi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arama kararı bulunan 6 şüphelinin yakalanması için kapsamlı bir çalışma yürüttü. Ekipler, belirledikleri adreslere eş zamanlı düzenledikleri operasyonla şüphelileri etkisiz hale getirdi.

Dijital Materyal ve Yasaklı Yayınlar Ele Geçirildi

Gerçekleştirilen operasyonda adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.