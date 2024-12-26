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Ağrı'da Tır Dorsesinde 1 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ağrı'da yapılan operasyonda tır dorsesinde 1 kilo 49 gram sentetik uyuşturucu ve 4 bin 960 tramadol hap ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 15:11
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 15:32
Ağrı'da Tır Dorsesinde 1 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ağrı'da Tır Dorsesinde Sentetik Uyuşturucu Yakalandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, bir tırın dorsesinde 1 kilo 49 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamalara göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Gürbulak Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Bu çerçevede, gümrük sahasında bir çekiciye bağlı dorsede gerçekleştirilen arama, önemli sonuçlar verdi.

Yapılan aramada 4 bin 960 tramadol cinsi hap ile birlikte toplamda 1 kilo 49 gram sentetik uyuşturucu bulundu. İlgili makamlara teslim edilen şüpheli şahıs, süreç içerisinde hukuki işlemler için gözaltına alındı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, bir tırın dorsesinde 1 kilo 49 gram sentetik uyuşturucu ve 4 bin...

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, bir tırın dorsesinde 1 kilo 49 gram sentetik uyuşturucu ve 4 bin 960 tramadol cinsi hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, bir tırın dorsesinde 1 kilo 49 gram sentetik uyuşturucu ve 4 bin...

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, bir tırın dorsesinde 1 kilo 49 gram sentetik uyuşturucu ve 4 bin 960 tramadol cinsi hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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