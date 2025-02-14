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Ağrı'da Tır ile Minibüs Çarpıştı: 8 Yaralı, İki Kişinin Durumu Ağır

Ağrı'nın Tutak ilçesinde meydana gelen kazada, tır ile minibüs çarpıştı, 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 13:36
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 13:46
Ağrı'da Tır ile Minibüs Çarpıştı: 8 Yaralı, İki Kişinin Durumu Ağır

Ağrı'da Tır ve Minibüs Çarpıştı

Ağrı'nın Tutak ilçesinde, tır ile minibüsün çarpışması sonucu 2'si ağır olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Kaza, Tutak-Patnos kara yolunda, M.H.E. idaresindeki 10 KB 140 plakalı tır ile C.B. tarafından kullanılan 04 M 5177 plakalı minibüs arasında gerçekleşti.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Kaza, Karayazı Kavşağı'nda meydana geldi. Olayın bildirimesinin ardından, kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler ve minibüste bulunan yolcular arasında E.G, M.R.T, M.G, N.Ç, İ.Ç ve M.B bulunuyor.

Yaralılar, Tutak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki yaralı, minibüs sürücüsü C.B. ve M.G., durumları ciddiyet arz ettiği için Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu 2'si ağır 8 kişi...

Ağrı'nın Tutak ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu 2'si ağır 8 kişi...

Ağrı'nın Tutak ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

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