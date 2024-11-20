DOLAR
34,46 -0,01%
EURO
36,3 0,75%
ALTIN
2.935,52 -0,59%
BITCOIN
3.236.012,39 -1,52%

Ağrı'da Tırın Su Tankında 7 Kilo 124 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ağrı'da İran plakalı tırın su tankında 7 kilo 124 gram sentetik uyuşturucu bulundu, bir kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 21:11
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 21:11
Ağrı'da Tırın Su Tankında 7 Kilo 124 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kilo 124 Gram Ele Geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştiren uyuşturucu operasyonu, önemli bir başarıya imza attı. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Şubesi ekipleri, İran plakalı bir tırda yaptıkları aramada 7 kilo 124 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirdi.

Gözaltına Alınan Zanlı Tutuklandı

Operasyon sonucunda tırın su tankına gizlenmiş uyuşturucu maddenin bulunduğu bildirildi. Gözaltına alınan bir kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İran uyruklu zanlı, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Yetkililer, uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik mücadelenin devam edeceğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Kaçak Silah Operasyonu: 14 Ruhsatsız Tabanca ve 86 Kurusıkı Tabanca Ele Geçirildi
2
Alanya'da Muz Serasında Raylı Sistem Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı
3
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Tahran'da Katar ve Suriye Dışişleri Bakanları ile Görüştü
4
Ağrı'da Tırın Su Tankında 7 Kilo 124 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi
5
İsrail'in Lübnan'a Saldırıları: 5 Ölü
6
Hindistan'da BJP İttifakı Maharashtra Seçimlerinde Önde Görünüyor
7
BMGK Üyeleri, ABD'nin Gazze'de Ateşkes Talep Eden Tasarıyı Vetosuna Tepki Gösterdi

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı