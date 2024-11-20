Ağrı'da Tırın Su Tankında 7 Kilo 124 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kilo 124 Gram Ele Geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştiren uyuşturucu operasyonu, önemli bir başarıya imza attı. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Şubesi ekipleri, İran plakalı bir tırda yaptıkları aramada 7 kilo 124 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirdi.

Gözaltına Alınan Zanlı Tutuklandı

Operasyon sonucunda tırın su tankına gizlenmiş uyuşturucu maddenin bulunduğu bildirildi. Gözaltına alınan bir kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İran uyruklu zanlı, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Yetkililer, uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik mücadelenin devam edeceğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.