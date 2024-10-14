Ağrı'da Trafik Kazası: 10 Yaralı

Ağrı Patnos'taki Trafik Kazası

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, hafif ticari bir araç ile minibüs arasında meydana gelen çarpışma sonucunda 10 kişi yaralandı. Kaza, ilçenin çıkışında devam eden yol çalışmaları nedeniyle tek şeride düşürülen Ağrı-Van kara yolunda gerçekleşti.

Kazanın Detayları

Kazada, sürücüleri henüz belirlenemeyen 65 AE 151 plakalı minibüs ile 33 PM 876 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kaza haberinin alınmasının ardından polis, sağlık ve itfaiye ekipleri derhal olay yerine sevk edildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kaza sonucunda yaralanan 10 kişi, ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların durumu hakkında henüz net bir bilgi verilmedi.

Temizlik Çalışmaları

Olayın ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile bölgeden kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, kaza sonrası yolda oluşan kırıntıların temizliği için çalışmalara başladı.