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Ağrı'da Trafik Kazası: 4 Hayvan Telef Oldu, 3 Yaralı

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 büyükbaş hayvan telef oldu, 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 23:36
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 23:52
Ağrı'da Trafik Kazası: 4 Hayvan Telef Oldu, 3 Yaralı

Ağrı'da Feci Trafik Kazası

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde yaşanan bir trafik kazasında, park halindeki hayvanlar otomobillerin hedefi oldu. Kazada 4 büyükbaş hayvan telef olurken, 3 kişi yaralandı.

Kazanın Detayları

Kaza, Taşlıçay-Doğubayazıt kara yolundaki Aşağı Esen köyü civarında meydana geldi. Otomobil sürücüleri, yolun karşısına geçmeye çalışan büyükbaş hayvan sürüsüne peş peşe çarptı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Ulaşım Normale Dönüyor

Telef olan hayvanların ve kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından, bölgede ulaşım normale döndü.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde otomobillerin çarptığı 4 büyükbaş hayvan telef oldu, 3 kişi yaralandı....

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde otomobillerin çarptığı 4 büyükbaş hayvan telef oldu, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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