Ağrı'da Trafik Kazası: 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Ağrı'da Trajik Kaza

Ağrı'da meydana gelen bir trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Berat Ensar Akagündüz isimli çocuğa, M.B. yönetimindeki 34 NE 5826 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Olayın Detayları

Kaza, Abide Mahallesi Erzurum Caddesi Bey Sitesi mevkiinde gerçekleşti. Çocuğun yoldan karşıya geçmek istediği sırada yaşanan kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri hızla intikal etti.

Ambulans ile Hastaneye Sevk

Ağır yaralı olarak Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Gözaltına Alındı

Olay sonrası sürücü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazanın sebebine ilişkin incelemeler devam etmekte.