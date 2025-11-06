Ağrı’da Trafik Kazası: Yolun Karşısına Geçen 2 Kadına Otomobil Çarptı — 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, Ağrı kent merkezinde yolun karşısına geçmeye çalışan iki kadına bir otomobil çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, diğer yaralı kadının durumu ağır.

Kaza, sürücü S. K. idaresindeki araç tarafından gerçekleştirildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada yaralanan kadınlardan birinin yaşamını yitirdiği, diğer yaralı kadının ise ağır yaralı olarak tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

